السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة

عاجل "منطقة عازلة" تشطر القطاع.. صور تكشف ما يفعله الاحتلال في غزة

الأغذية العالمي يؤكد وصول مساعدات الرصيف العائم لمستودعاته في دير البلح

دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل خشية تسلل مسيّرة

%5.2 زيادة طلبات رخص الاستيراد والتصدير في "العمل النووي"

هيئة بريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر

اللواء الدويري يكشف سبب سماح المقاومة للاحتلال التعمق في جباليا

استشهاد قيادي بارز في كتيبة جنين بقصف إسرائيلي

كندا تستأنف تمويل الأونروا

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا

السبت، 18-05-2024 08:59 ص

سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة

364732_5_1648734282


الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أن وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، أعدت الموازنة المائية الصيفية، بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة، والاحتياجات المائية، إضافة لتحديد دورات الري للمزارعين.

وقال الحيصة إن إعداد موازنة المياه الصيفية المرتبطة بسلطة وادي الأردن، يتم بالتنسيق مع جمعيات مستخدمي المياه، وجمعيات المزارعين، مضيفا "أنه تم العمل على تطوير مديرية التحكم والسيطرة لمصادر المياه لقناة الملك عبد الله وربطها مع السدود وجريان المياه وكميات إسالة المياه"، وفق يومية الغد.

وأشار إلى أنه يتم توزيع الحصص المائية، سواء لشركات مياه الشرب، أو المزارعين، أو الشركات الصناعية، ضمن الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات التي تحدد هذه الكميات.

اضافة اعلان


وبين "أنه يتم العمل على ضبط أي اعتداءات تتم على المصادر المائية، وإشراك القضاء والمحاكم في الإطار القانوني لتغليظ العقوبات على المعتدين على تلك المصادر، وبوجود فرق مخصصة لهذا الأمر".


أما بخصوص إدارة المنشآت، فلفت الحيصة للمضي قريبا، ببرنامج الخطة الصيفية، مؤكدا ضرورة "أن تتفق مع برنامج الصيانة".


وأرجع أهمية ذلك لمساهمة تسريع وتيرة عمليات الصيانة ومعالجة وإصلاح الأعطال، في تقليل الفاقد المائي وضمان المحافظة على كميات المياه وإدارتها بالطريقة المثلى.


وأشار لتفاؤله بأن تكون كميات المياه المتوفرة حاليا، "كافية لاحتياجات المزارعين ضمن الكميات المقررة في الدورة الزراعية الصيفية".


وتابع "سيتم، خلال الفترة المقبلة، توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التي تتمثل في تطوير وتنمية القدرات الفنية للكوادر في سلطة وادي الأردن"، مشيرا للتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة - مؤسسة الإقراض الزراعي، في إطار توزيع وحدات خلايا طاقة كهروشمسية لتقليل الكلف التشغيلية على المزارعين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0FxbE22EIeRe34NHdjuOndcA98tHcp1z1tNufsKB

بلدية الرمثا تنفذ اعمال تأهيل وسط البلد التجاري

1000477381

%5.2 زيادة طلبات رخص الاستيراد والتصدير في "العمل النووي"

1715965618410

زراعة عجلون: 5 مليون دينار لمشاريع تطوير الأراضي المرتفعة

الدفاع المدني 4

حادث سير في طبربور - صور

1715960339929

معسكر كشفي بيئي في بيت شباب إربد

3

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة مساندة لبلدية بني عبيد

أخبار متعلقة
1202217134549248798198

المياه تعد الموازنة المائية للمحافظات خلال الصيف الحالي

1715272180199

الخصاونة: الأردن ومصر يرفضان إنتاج أي ظروف للتهجير القسري للفلسطينيين

1000467199

"مياهنا": اتباع هذه الارشادات يسهم في توفير استهلاك الماء خلال الصيف

323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

WhatsApp Image 2024-04-27 at 12.18.21 PM (1)

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية