سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة

الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أن وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، أعدت الموازنة المائية الصيفية، بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة، والاحتياجات المائية، إضافة لتحديد دورات الري للمزارعين.



وقال الحيصة إن إعداد موازنة المياه الصيفية المرتبطة بسلطة وادي الأردن، يتم بالتنسيق مع جمعيات مستخدمي المياه، وجمعيات المزارعين، مضيفا "أنه تم العمل على تطوير مديرية التحكم والسيطرة لمصادر المياه لقناة الملك عبد الله وربطها مع السدود وجريان المياه وكميات إسالة المياه"، وفق يومية الغد.



وأشار إلى أنه يتم توزيع الحصص المائية، سواء لشركات مياه الشرب، أو المزارعين، أو الشركات الصناعية، ضمن الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات التي تحدد هذه الكميات.

اضافة اعلان



وبين "أنه يتم العمل على ضبط أي اعتداءات تتم على المصادر المائية، وإشراك القضاء والمحاكم في الإطار القانوني لتغليظ العقوبات على المعتدين على تلك المصادر، وبوجود فرق مخصصة لهذا الأمر".



أما بخصوص إدارة المنشآت، فلفت الحيصة للمضي قريبا، ببرنامج الخطة الصيفية، مؤكدا ضرورة "أن تتفق مع برنامج الصيانة".



وأرجع أهمية ذلك لمساهمة تسريع وتيرة عمليات الصيانة ومعالجة وإصلاح الأعطال، في تقليل الفاقد المائي وضمان المحافظة على كميات المياه وإدارتها بالطريقة المثلى.



وأشار لتفاؤله بأن تكون كميات المياه المتوفرة حاليا، "كافية لاحتياجات المزارعين ضمن الكميات المقررة في الدورة الزراعية الصيفية".



وتابع "سيتم، خلال الفترة المقبلة، توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التي تتمثل في تطوير وتنمية القدرات الفنية للكوادر في سلطة وادي الأردن"، مشيرا للتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة - مؤسسة الإقراض الزراعي، في إطار توزيع وحدات خلايا طاقة كهروشمسية لتقليل الكلف التشغيلية على المزارعين.