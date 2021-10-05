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الثلاثاء، 05-10-2021 09:06 ص

سلطة وادي الأردن: قرار إسالة 800 ألف متر من مياه سد الوالة خاطئ

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الوكيل الاخباري- قال مساعد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن قرار إسالة أكثر من 800 ألف متر من مياه سد الوالة في آذار/مارس الماضي "كان قرارا خاطئا وتم برغم عدم موافقة اللجنة الفنية المسؤولة".

وأضاف أن "جسم سد الوالة آمن من الناحية الإنشائية، وقامت بتنفيذه والإشراف عليه شركات عالمية متميزة في هذا المجال".

وأكد الحيصة عدم "صحة ما ذهب إليه وزير مياه سابق بخصوص تسييل المياه تحسبا لخطر حدوث تسونامي من سد الوالة حتى البحر الميت في حال حدوث تشققات أو انهيار في جسم السد معتبرا هذا كلاما غير واقعي".

وأوضح أن "مجرى السد قادر على استيعاب ألفي متر مكعب من الفيضانات".

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