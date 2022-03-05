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السبت، 05-03-2022 09:14 م

سُلطة وادي الأردن: كمية تخزين المياه المستخدمة لأغراض الشرب في السدود "ضعيفة جداً"

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، السبت، إن المخزون الحالي للسدود المستخدمة لأغراض الري، مقارب للمخزون المسجل في العام الماضي، وكمية التخزين في السدود التي تستخدم لأغراض الشرب ضعيفة جداً.اضافة اعلان


وأوضحت محاسنة أن سدا الوحدة والموجب المستخدمان للشرب مخزونهما "ضعيف جدا"، فحجم التخزين في سد الموجب 800 ألف متر مكعب تقريبا، أما حجم المياه المخزنة فيه العام الماضي كانت أفضل، ويحتوي سد الوحدة حاليا 14 مليون متر مكعب تقريبا، أما العام الماضي كان التخزين فيه 24 مليون متر مكعب، وذلك في تصريح للمملكة.

أما حجم التخزين الحالي في سد الملك طلال المستخدم للري 43 مليون متر مكعب، وكان في العام الماضي 44 مليون متر مكعب.


 




 

 


 

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