الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 11:43 ص

سلطة وادي الأردن: ندخل الصيف ونسبة تخزين السدود 27%

سد الوحدة في شمال المملكة -(تصوير_ محمد ابوغوش)


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي- قالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، إنه مع دخول موسم الصيف لهذا العام فأن كميات المياه المُخزنة في السدود بكل انحاء المملكة تشكل ما نسبة 27% من السعة التخزينية الكاملة.

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وبينت محاسنة لـ " الوكيل الإخباري" أن كميات المياه المُخزنة في السدود تصل إلى 75 مليون متر مكعب، لمختلف الاستخدامات سواء للشرب أو الري أو غيرها.


وأوضحت أن بعض السدود لم يُسجل فيها أي نسب تخزين، خاصة سدود الجنوب التي كانت حصتها من الهطولات المطرية خلال موسم الأمطار ضعيفة جداً.


وحول سد الملك طلال، أشارت محاسنة إلى إن نسبة المياه المُخزنة فيه اليوم تصل إلى 53%، مشيرة إلى أن السلطة تواصل ري المزروعات من السد وفقاً لبرنامج مُعد لذلك.


وسبق أن أكد وزير المياه والري محمد النجار، أن فصل الصيف الحالي سيكون أكثر قسوة فيما يتعلق بكميات المياه، موضحاً أن مقدار نقص المياه مقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنحو 10 ملايين متر مكعب.


 




 

 


 

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