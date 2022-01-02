سلطة وادي الأردن : نسبة امتلاء السدود ضعيفة

الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، أن معدل المياه المخزنة بالسدود حتى اليوم قليلة جداً، بالمقارنة مع ما كانت عليه بمثل هذه الفترة من العام الماضي.

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وقالت محاسنة لـ "الوكيل الإخباري " إن معدلات الهطول المطري هذا الموسم ما زالت ضعيفة، موضحة أن الآمال على الفترة القادم بأن تحمل منخفضات جوية ترفد السدود بالمياه.

وأشارت إلى أن السيول والأودية هي المغذي الرئيسي للسدود، منوهة إلى أن حساب الكميات الداخلة يحتاج الى 48 ساعة.



وشهدت معظم محافظات المملكة خلال اليومين الماضيين تساقطاً للامطار والبرد.



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