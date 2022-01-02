الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

احتراق مركبة داخل محطة محرقات في شارع المدينة المنورة

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

أعمال صيانة طارئة لإصلاح خط رئيس في الزرقاء

رسوم جديدة لدخول الشاحنات إلى سوق الخضار المركزي

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

صندوق التنمية والتشغيل: البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج

سلطة وادي الأردن : نسبة امتلاء السدود ضعيفة

هيئة الاعلام: تقديم الخدمات إلكترونيا

الأشغال: تعاملنا مع 49 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

الأحد، 02-01-2022 11:02 ص

سلطة وادي الأردن : نسبة امتلاء السدود ضعيفة

M63A2667


الوكيل الإخباري - أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، أن معدل المياه المخزنة بالسدود حتى اليوم قليلة جداً، بالمقارنة مع ما كانت عليه بمثل هذه الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وقالت محاسنة لـ "الوكيل الإخباري " إن معدلات الهطول المطري هذا الموسم ما زالت ضعيفة، موضحة أن الآمال على الفترة القادم بأن تحمل منخفضات جوية ترفد السدود بالمياه.

 

وأشارت إلى أن السيول والأودية هي المغذي الرئيسي للسدود، منوهة إلى أن حساب الكميات الداخلة يحتاج الى 48 ساعة.


وشهدت معظم محافظات المملكة خلال اليومين الماضيين تساقطاً للامطار والبرد.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1628 - Copy

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

مياه

أعمال صيانة طارئة لإصلاح خط رئيس في الزرقاء

6767

المعايطة: الأردن لا يرضخ لضغوط المنظمات والمؤسسات المانحة

شاحنات

رسوم جديدة لدخول الشاحنات إلى سوق الخضار المركزي

M63A1571

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

12022123587998145821

كتل نيابية تؤيد إضافة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية - أسماء

أخبار متعلقة
image

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

M63A1569

قرار من التعليم العالي يهدد أكثر من 70 عضو هيئة تدريس بخسارة وظائفهم

1120211011305132907826

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

مناجم الفوسفات

الطاقة : بوادر إيجابية لوجود الفوسفات في “الريشة”

سد الموجب

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

ك

الحوارات: لدينا "حالة نكران".. والبعض ما زال يؤمن أن كورونا "مؤامرة"