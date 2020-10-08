سلطة وادي الاردن: إسالة مياه الري للمزارعين خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري -

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اكد أمين سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس هشام الحيصة، أن السلطة ستعمل على إسالة مياه الري للمزارعين وفقاً لبرنامج التوزيع المعد خلال فترة الحظر الشامل المقررة ليومي الجمعة والسبت.وقال الحيصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان كوادر السلطة في مناطق الأغوار وتشمل فرق التشغيل والصيانة وغرف العمليات ستكون على رأس عملها خلال تلك الفترة وبالحد الأدنى للعاملين طبقاً للتعليمات الصحية بغرض إدامة أعمال الري للوحدات الزراعية، وإدامة تزويد محطة زي بالمياه من خلال قناة الملك عبد الله لغايات الشرب .وأشار الى أن كميات المياه المخصصة للري يتم التعامل معها وفقاً لخطة الطوارىء التي تم تفعيلها لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً جاهزية السلطة الدائمة للتيسير على المزارعين وضمان إدامة إنتاجية مزارعهم.وفي ذات السياق، طالب رئيس إتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، بأهمية السماح للمزارعين خاصة ممن تقع مزارعهم ضمن المناطق الزورية قرب نهر الأردن بالوصول الى مزارعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لغاية تفقد مزارعهم والإشراف على سقايتها، لافتاً إلى أن المساحات الزراعية المزروعة حالياً بأشتال خضار جديدة تحتاج للري اليومي.وبين، بأن العديد من مزارعي الوادي سيعمدون إلى البقاء بمزارعهم خلال أيام الحظر الشامل خاصة من أصحاب مزارع الحمضيات التي بدأ موسم قطافها بغرض الإستفادة من أدوار مياه الري،داعياً الى ضرورة التنسيق مع اتحاد المزارعين لغاية تنظيم العمل الزراعي خلال فترات الحظر الشامل بما يكفل إدامة الانتاج.