الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

مصر تنشر أسماء المحافظات الاكثر تأثيرا بثوران بركان اتنا وسترومبولي

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

الإثنين، 08-07-2024 12:13 م

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

9ba3bcfa-ea55-4a20-b640-a748c8605826


الوكيل الاخباري- قرر أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة إحالة المعتدين على قناة الملك عبدالله إلى الادعاء العام، على خلفية سحبهم المياه من القناة واستغلالها بشكل غير قانوني ودون إذن أو ترخيص، وذلك خلافاً لأحكام المادة (٣١/ب) من قانون تطوير وادي الأردن رقم ١٩ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته.

اضافة اعلان

 

وأكد الحيصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاربة الاعتداءات على المنشآت المائية ومصادر المياه، مشددًا على أن القانون يعاقب على هذه الجرائم.

 

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوسيع صلاحيات الضابطة العدلية وتفويض الموظفين المعنيين في السلطة للحد من هذه الظاهرة وحماية المصادر والمنشآت المائية من الممارسات غير المشروعة.

 

وأكد الحيصة عدم التهاون مع المعتدين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أي معتدي للمدعي العام لمحاسبته وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

زراعة الكورة تعقد الجلسة الثالثة لتغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية

3202130192736151023119

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

720244153246521492238

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

1720430323900

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

a25747eb-خضار-وفواكه

755 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

WhatsApp-Image-2024-07-08-at-10.48.54-AM-868x1157

إضاءة البترا احتفالا بالذكرى 17 لاختيار المدينة واحدة من عجائب الدنيا

أخبار متعلقة
وزارة المياه والري

اعلان هام من وزارة المياه

1719941847511

أبو السعود يستعرض مع إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أولوية قطاع المياه

دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين

1719777805019

لقاء يبحث مشاكل المغير باربد بسبب مشروع الصرف الصحي

1719328044884

بحث تحديات وسبل تحسين الواقع المائي في المفرق

620245161649409544937

توضيح عاجل من وزارة المياه حول ضخ مياه الديسي