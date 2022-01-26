سلطة وادي الاردن ترفع حالة التاهب

الوكيل الاخباري - قالت سلطة وادي الاردن انها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من تشكيل غرفة طواريء في الاغوار الشمالية والوسطى - مديرية التحكم وفي المديريات التابعة لها وكذلك في الاغوار الجنوبية وفي كافة سدود الاردن.

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واهابت السلطة، اليوم الاربعاء، بجميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي في مختلف مناطق المملكة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والأودية والسيول حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة الى مستويات دون الصفر .



وناشدت المواطنين والمزارعين التعاون والتواصل مع كوادر السلطة في حالات الطواريء حيث تعمل الفرق المناوبة في جميع مديريات السلطة - مديرية التحكم في الاغوار الشمالية والوسطى وكذلك في الاغوار الجنوبية و في السدود وكافة كوادرها المناوبة والعاملة على مدار الساعة لإتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع الاحوال الجوية السائدة بكل حرفية وجدية علما بأنه يتم استقبال الاتصالات على كافة ارقام الطواريء الخاصة بوزارة المياه والري بالإضافة للأرقام التالية الخاصة بمديريات الاغوار الشمالية والوسطى والاغوار الجنوبية وعلى النحو التالي :



053570594. مديرية التحكم في الاغوار الشمالية والوسطى

0780469438 المهندس المناوب في الاغوار الشمالية. الوسطى

0781110578 - 0781110578 مدير المشاغل ومندوب السلطه بلجنة طوارئ لواء الاغوار الجنوبية.



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