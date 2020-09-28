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الإثنين، 28-09-2020 11:05 ص

سلف جديدة من الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إنه بإمكان أي من المؤمن عليهم ويرغب في الحصول على التقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي وكان هناك نقص في عدد الاشتراكات التي تؤهله للحصول على راتب التقاعد التقدم بطلب سلفة من الضمان .

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وأوضح شامان في تصريحات صحفية، انه يتم إضافة المدة اللازمة للحصول على راتب التقاعد شريطة أن يكون أكمل سن آل 60 للذكر أو تجاوزها أو سن (55‏) للإناث أو تجاوزتها وأن يكون لديه 84 اشتركاً فعليا في الضمان الاجتماعي .


يشار إلى أن السلفة تقسط من الراتب التقاعدي الذي يخصص له.


 




 

 


 

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