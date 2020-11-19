سلمى النمس: إصابات كورونا للعمالة الوافدة متوقعة







الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس إن ما يحدث مع العمالة الوافدة من انتشار لفيروس الكورونا هو متوقع في ظل بيئة العمل والسكن، في اشارة منها الى اصابة أكثر من 1600 عامل وافد في العقبة بفيروس كورونا.



وأشارت النمس في تغريدة لها عبر موقع تويتر، إلى أن هذا الأمر حدث في بداية الجائحة في دول اخرى مثل الامارات والسعودية.



وتمنت أن تكون سياسات التوظيف لهذه العمالة توفر لهم الخدمات الصحية والعلاج.



وتالياً ما نشرته النمس:



ما يحدث مع العمالة المهاجرة من انتشار لفيروس الكورونا متوقع في ظل بيئة العمل والسكن، وهذا حدث في بداية الجائحة في دول اخرى مثل الامارات والسعودية، ارجو ان تكون سياسات التوظيف توفر الخدمات الصحية والعلاج لهم.