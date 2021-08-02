الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

الناصر : معدل متوسط عمر الأردنيين أصبح متقدماً

الأردن يتقدم 4 درجات عالميا على مؤشر جاهزية الشبكات

نقيب الممرضين لـ الوكيل : 10 ممرضين ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وفاتان و111 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

دودين: الإصلاح الإداري الأهم في الأردن

ضبط 1137 متسولا في الأردن الشهر الماضي

التربية: الظروف مهيأة لعودة التعليم الوجاهي

سماء الأردن تشهد زخات شهب منتصف آب الحالي

عطلة رسمية مرتقبة بمناسبة رأس السنة الهجرية

الملك يلتقي لجنة تحديث المنظومة السياسية اليوم

الإثنين، 02-08-2021 12:29 م

سماء الأردن تشهد زخات شهب منتصف آب الحالي

6107b8298f7d3


الوكيل الإخباري- تشهد سماء الأردن والعالم العربي، أيام 11 و12 و13 آب الحالي، حدثا فلكيا مثيرا، يتمثل بمشاهدة حوالي مئة شهاب في الساعة الواحدة، من شهب (البرشاويات) وهي من أكثر الزخات الشهابية كثافة خلال العام.اضافة اعلان


وقال الفلكي عماد مجاهد، الاثنين، إن رصد الشهب سيكون متاحا للجميع، وستشاهد بالعين المجردة وبكل وضوح، دون حاجة لتلسكوب أو أدوات الرصد الأخرى، حيث ستكون كالألعاب النارية في السماء.

وأشار إلى أنه يفضل رصدها في الأماكن المظلمة البعيدة عن الإنارة، كمنطقة وادي رم جنوب المملكة، والتي تعتبر من أفضل المناطق لرصدها، حيث ستظهر الشهب بشكل أكثر إثارة وجمالا.

وأضاف مجاهد ان الذرات الترابية عندما تقترب من الكرة الأرضية فإنها تدخل الغلاف الغازي الأرضي بسرعة عالية جدا، تصل إلى 70 كيلومترا في الثانية الواحدة بالمعدل، ونتيجة لهذه السرعة العالية فإن ذرات التراب تحتك بالغلاف الغازي الأرضي، وهذا يؤدي إلى توليد حرارة عالية فتتوهج وتظهر على شكل أسهم نارية لامعة لبرهة من الزمن ثم تنطفئ.

وحول تأثيرها على سطح الأرض، أوضح أن الشهب تبدأ بالاحتراق على ارتفاع 120 كيلو مترا عن سطح الأرض، ثم تحترق وتتحول إلى رماد على ارتفاع 60 كيلو مترا، لذلك فالشهب لا تصل سطح الكرة الأرضية إلا في حالات نادرة، وإذا ما وصل منها شيء فهي ليست سوى ذرات صغيرة جدا لا يشعر بها أحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202131133929967566496

الناصر : معدل متوسط عمر الأردنيين أصبح متقدماً

6107c82bb4ae6

الأردن يتقدم 4 درجات عالميا على مؤشر جاهزية الشبكات

720212421467553316439

نقيب الممرضين لـ الوكيل : 10 ممرضين ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

9de98209-cf7d-4abe-a100-03a4904976ca

دودين: الإصلاح الإداري الأهم في الأردن

6107bd3b94bab

ضبط 1137 متسولا في الأردن الشهر الماضي

41934_large

التربية: الظروف مهيأة لعودة التعليم الوجاهي

أخبار متعلقة
كورونا 1

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

6202122145343586366939

الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي والخطة التنفيذيّة

5e6693fb4c59b71ad5052b21

نقيب الخضار والفواكه يكشف أسباب منع دخول المنتجات الزراعية للسعودية

720211175042899808995

لجنة الاوبئة تحذر من العودة الى الاغلاقات بالاردن

720214193838110512661

وزير المياه ينفي رفع اسعار المياه

w

تشكيل فريق لمعرفة كيفية دخول 4 أطفال إلى مياه سد الكرامة توفوا داخله