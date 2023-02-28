سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن سماء المملكة وكذلك الدول العربية على موعد مع حدث فلكي نادر حيث سيقترن كوكبي الزهرة والمشتري فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس من مساء يوم الخميس الموافق 2/3/2023م بمنظر طبيعي جميل حيث يقتربان من بعضهما مقدار نصف درجة فقط.

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وأوضح مجاهد أن كوكب الزهرة يشاهد حاليا على شكل نجم ابيض لامع فوق الأفق الغربي بعد مغيب الشمس بحوالي 10 دقائق ويستمر بالظهور لمدة 3 ساعات فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس حيث يغيب الزهرة أيضا، وهو كوكب مشهور وسمته العرب نجمة المساء.



أما النجم القريب منه فهو كوكب المشتري عملاق الكواكب السيارة، وسيقترب من كوكب الزهرة بحيث يظهران على شكل نجمين ثنائيين في منظر كوني خلاب وحدث فلكي نادر وجميل.



وختم الفلكي مجاهد وهو زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية بالقول إن اقتران واصطفاف الكواكب مع بعضها في السماء حدث فلكي نادر وجميل، لكن لا علاقة له على الإطلاق بالزلازل والبراكين.