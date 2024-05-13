سمارة يعرض مشاريع إعمار وإغاثة غزة خلال المؤتمر الدولي للمانحين

الوكيل الإخباري

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- شارك رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، نقيب المهندسين م. أحمد سمارة الزعبي في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في الكويت تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتي.وكانت الجهات المانحة المشاركة قد تعهدت بتقديم أكثر من ملياري دولار لدعم قطاع غزة المحاصر والمدمّر جراء العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من 7 أشهر، من خلال مشاريع الإغاثة والايواء والبنية التحتية.واستعرض سمارة خلال كلمة له في المؤتمر الجهود التي بذلتها الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين والمشاريع التي نفذتها قبل العدوان الصهيوني الأخير على القطاع وخلاله، ومشاريعها المستقبلية.وقال إنه أجرى لقاءات مع الجهات الممولة وتم عرض مشاريع الهيئة التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة والتي تقدر قيمتها ب 35 مليون دولار، منها مستشفى الباطنية في مجمع ناصر الطبي ومركز العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب مهني وترميم بعض البيوت المدمرة جزئيا وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتجهيز البنى التحتية للمخيمات وتجهيزها الخيم والكرافانات وإزالة النفايات والإنقاذ من مختلف مناطق القطاع.وشكر سمارة دولة وحكومة الكويت على استضافة المؤتمر، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على تنظيمه، والمنظمات المشاركة على ما قدمته وستقدمه لغزة.وحيا صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة ومقاومتها، مؤكدا أن الأولوية هي لوقف العدوان على القطاع، وتقديم الإغاثة العاجلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع البطل.