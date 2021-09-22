سماوي: إقامة مهرجان جرش قرار جريء جدا

الوكيل الاخباري- اعتبر المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن السماوي، الأربعاء، قرار إقامة المهرجان الذي ينطلق اليوم، "جريئا جدا ويُحترم" وذلك وسط استمرار جائحة كورونا.

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وتنطلق فعاليات المهرجان في دورته الخامسة والثلاثين بعد توقف العام الماضي نتيجة لانتشار فيروس كورونا.



السماوي أوضح ، أن القرار جريء "لأن الأردن اتخذ قرارا في كيفية التعامل مع هذا الوباء هو مهم. آن الأوان أن نتعامل مع هذه الجائحة كواقع حال وأن نتعايش معها بعناية كاملة للحفاظ على الوضع الوبائي".



ويشهد الأردن استقرارا في الوضع الوبائي مع بقاء نسبة الفحوص الإيجابية أقل من 5% في آخر 16 أسبوعا، وفق ما أفادت الحكومة.



وتحدث السماوي عن "إجراءات يتمنى الالتزام بها" من قبل جمهور المهرجان للحد من انتشار كورونا بحسب المملكة



"شراء تذاكر (للحضور) عبر موقع إلكتروني سجلني" ومرتبط بنظام يتأكد من خلال الرقم الوطني بتلقي الشخص اللقاح المضاد للفيروس، وفق السماوي، الذي لفت النظر إلى تفعيل تطبيق سند قبل الدخول لحضور حفلات المهرجان.



ويسمح فقط بدخول من تلقى جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو جرعة واحدة كحد أدنى ولم يمض على تلقيه الجرعة الأولى 21 يوما شريطة ألا يكون متخلفا عن الجرعة الثانية أو إحضار فحص للكشف عن الفيروس سلبي قبل 72 ساعة.

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