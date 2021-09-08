الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 10:31 ص

سماوي لـ "الوكيل: شهادة التطعيم ضد كورونا شرط دخول مهرجان جرش

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد أيمن سماوي مدير مهرجان جرش، اليوم الأربعاء، إن تلقي جرعتي لقاح كورونا وفحص "بي سي ار" هي شرط الدخول إلى مهرجان جرش.

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وقال سماوي في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس في المركز الثقافي الملكي للكشف عن حيثيات المهرجان.

 

وأضاف أن المهرجان سيستمر 11 يوما ، مع التشديد على الاجراءات الصحية والوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

 

 

ويعتبر مهرجان جرش هو المهرجان الفني العربي الوحيد الناجي من مقصلة كورونا، بحضور ما نسبته 50 بالمائة من سعة المسارح.

 

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