الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد أيمن سماوي مدير مهرجان جرش، اليوم الأربعاء، إن تلقي جرعتي لقاح كورونا وفحص "بي سي ار" هي شرط الدخول إلى مهرجان جرش.

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وقال سماوي في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس في المركز الثقافي الملكي للكشف عن حيثيات المهرجان.

وأضاف أن المهرجان سيستمر 11 يوما ، مع التشديد على الاجراءات الصحية والوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ويعتبر مهرجان جرش هو المهرجان الفني العربي الوحيد الناجي من مقصلة كورونا، بحضور ما نسبته 50 بالمائة من سعة المسارح.