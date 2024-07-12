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الجمعة، 12-07-2024 04:12 م

سماوي: مهرجان جرش باق منارة للإبداع والتضامن مع غزة وفلسطين

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الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، اليوم الجمعة، إن المهرجان الذي يحمل هذا العام شعار "ويستمر الوعد" سيبقى منارة للإبداع والمبدعين، وسيقدم فعالياته بتميز من خلال إحياء الألحان الوطنية الأردنية، والتضامن مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.

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وأضاف سماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فعاليات المهرجان لهذا العام ستكون مختلفة، والقضية الفلسطينية حاضرة من خلال استضافة فنانين وشعراء وفرق فلسطينية، مبينًا أن برنامج المهرجان يدعم القضية الفلسطينية ويساهم في توعية الأجيال الجديدة. كما ستحتوي أنشطته على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمود أهلنا في غزة، انطلاقًا من الموقف الأردني الثابت وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدؤوبة لوقف العدوان وحماية المدنيين وتأمين استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.


وقال عضو اللجنة العليا للإشراف العام على مهرجان جرش للثقافة والفنون وممثل المجتمع المحلي، الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن التحضيرات للمهرجان تسير وفق المخطط لها من خلال جميع الجهات المعنية والشركاء، لإبرازه كظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياحية فريدة بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية، مشيدًا بالجهود التي تبذل وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في فعالياته.


وأشارت عضو الهيئة الإدارية لجمعية البيئة الأردنية فريال نظامي إلى أهمية المهرجان في تنمية المجتمع المحلي ودعم الأسر وتوفير دخل مادي يساعدها اقتصاديًا، وإتاحة المجال لمختلف الجمعيات لترويج منتجاتها التراثية والتقليدية.


 




 

 


 

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