سماوي : مواصلات مجانية للوصول إلى مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - وصف مدير مهرجان جرش أيمن سماوي، قرار إقامة مهرجان جرش بـ”الجريء”، واعتبره قرارا بالتعامل مع جائحة كورونا .

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وأكد في تصريحات صحافية ، اليوم الجمعة، أن نجاح مهرجان جرش بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، سيكون دافعا قويا لأخذ قرارات أخرى بفتح المزيد من القطاعات.



وبين سماوي إنه سيشارك أكثر من 300 شخص من الشعراء والأدباء، في برنامج ثقافي سيتم تنظيمه ضمن فعاليات مهرجان جرش.



وعن الدخول لحفلات الفنانين الأردنيين، جدد سماوي التذكير بأن الدخول سيكون مجانيا، مع اشتراط الحصول على “التذكرة المجانية” عبر المنصة المخصصة لبيع التذاكر.

ولفت سماوي أنه سيتم تأمين مواصلات مجانية للوصول إلى مهرجان جرش.



وأضاف أنه سيقام ملتقى جرش النقدي، وسيتم منح جائزة مالية لأفضل روائي أردني عن مجمل أعماله، كما ستقام أمسية درامية يستضاف فيها فانون عرب.

وأشار إلى أنه سيقام عشرات الفعاليات المرتبطة بالطفل، ما يجعل المهرجان “أسري”، وفقا لسماوي.



ولفت إلى أن افتتاح مهرجان جرش سيكون برعاية ملكية.