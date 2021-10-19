سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، أن عملية تفعيل "سند أخضر" تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني (سند)، بدون تفعيل الحساب على التطبيق.
ويعني "سند أخضر" أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وردا على استفسارات بينت الوزارة أنه بمجرد تحميل التطبيق يمكن الدخول لبند "تفتيش" من الواجهة الخارجية للتطبيق، وبعدها يُجرى إدخال الرقم الوطني أو مسح الهوية من الجهة الخلفية للحصول على إشارة "سند أخضر".
كما أكدت الوزارة إمكانية الاستفادة من خيار "الهوية الصحية" وخدماته بدون تفعيل حساب سند، عبر إضافة الرقم الوطني والهاتف واستلام رمز أمان فوري يمكن من الدخول للهوية الصحية والاستفادة من الخيارات المتاحة كافة.
ويشير "سند أحمر" إلى أن الشخص لم يتلقى المطعوم المضاد لكورونا وليس لديه فحص بي سي آر، وبذلك سيمنع من دخول المنشآت.
فيما جرى رصد حالة لشخص ظهر له "سند أحمر" رغم تلقيه جرعتي اللقاح وإجرائه فحصا سلبيا بعدما أصيب بالفيروس، وتظهر الملاحظة التالي: "عمر الإصابة أقل من 10 أيام رغم وجود فحص سلبي".
وأشار صاحب العلاقة أن ظهور "سند أحمر" سيؤدي لتعطله داعيا لاعتماد الفحص السلبي حتى لو لم يمضي على الإصابة 14 يوما.
مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس قال بخصوص الشكاوى المتعلقة بظهور سند أحمر بعد أخذ اللقاح والحصول على فحص سلبي إنه بحال وجود شكوى تتعلق بظهور سند أحمر فيُجرى التواصل مع دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة وتقديم طلب وبحال وجود خطأ يجرى تصويبه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة