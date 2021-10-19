سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، أن عملية تفعيل "سند أخضر" تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني (سند)، بدون تفعيل الحساب على التطبيق.

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