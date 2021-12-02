"سند" يُفاجئ أردني بتاريخ فحص كورونا قبل ولادته بـ 20 عاماً - صورة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

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تفاجأ مواطن، بعد اظهار تطبيق سند معلومات بشأن آخر فحص كورونا أجراه قبل ولادته بـ 20 عاما.وقال مواطن لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إن تطبيق سند أظهر له أنه أجرى فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي واستغرب بأن تطبيق سند أظهر له أنه أجراه 1970.وتجاوز رقم تحميل، تطبيق سند الحكومي المليونين منذ إطلاقه وحتى تاريخه، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.ودخل، في 18 تشرين أول الماضي، البند (3) من البلاغ (46)، حيز التنفيذ الذي ورد فيه "تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها دون اظهار تطبيق سند "اخضر" .