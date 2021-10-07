سوريا تأمل فتح أفق جديد للعلاقات مع الأردن

الوكيل الاخباري - أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن أمله بأن يجري “فتح أفق جديد للعلاقات مع الأردن” وأن تنفتح الدول العربية ليس على سوريا فحسب بل على بعضها.



وفي حوار مع قناتي “السورية” و”الإخبارية السورية” قال المقداد: “نأمل بأنه يجري فتح أفق جديد للعلاقات مع الأشقاء في الأردن.. ونأمل ونتوقع أن تنفتح الدول العربية.. ليس على سوريا فقط، بل على بعضها البعض”.



وأضاف أن بلاده تأمل بتعزيز العمل القومي العربي لمواجهة التحديات القادمة.



وقال المقداد إن “قرار إيصال الغاز والكهرباء للبنان انطلق من إيماننا بأن الغاز المصري حصراً يجب أن يصل”.



وأضاف: “كان هاجسنا الأول التفكير كيف يمكن إيصال الغاز المصري، والكهرباء الأردنية إلى لبنان”.



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