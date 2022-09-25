الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 10:26 ص

سوريا تدعو لتسهيل انسياب السلع مع الأردن والعراق ولبنان

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسن قطنا، الأحد، إنه من المفيد أن يكون لدى سوريا والأردن والعراق ولبنان اتفاقية تعزز التعاون المشترك لتسهيل انسياب السلع بينها.

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وأوضح قطنا خلال اجتماع لوزراء زراعة الأردن ولبنان والعراق في عمّان، أن "التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الزراعي" بين الدول الأربع، "يرفع من قدراتنا على التصدي للأزمات العالمية الناشئة، وما يمكن أن تؤدي إليه من نقص في إمدادات الغذاء، واضطرابات في أسواق وأسعار الطاقة والغذاء، وصعوبات في النقل، إضافة إلى أثر تغير المناخ على الموارد الطبيعية والأنشطة الزراعية، بما يعزز من القدرة على الصمود واحتواء تبعات هذه الازمات والتعافي من آثارها".


وأشار إلى ضرورة التركيز على "خطوات" من شأنها أن تصل بالدول الأربع إلى "تحقيق الأمن الغذائي من خلال تسهيل تبادل المنتجات والمعلومات والعمل المشترك لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المدخلات والموارد الطبيعية"، داعيا الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التحالف الرباعي.

 

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الذي يعقد على مدار يومين، على الأمن الغذائي في المنطقة، بحضور ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" والبنك الدولي.

المملكة

 




 

 


 

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