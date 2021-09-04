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السبت، 04-09-2021 02:55 م

سوريا توافق على مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان

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الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

وقال عقب جلسة المحادثات السورية اللبنانية في مبنى وزارة الخارجية السورية: "الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سوريا لتلبية ذلك".

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