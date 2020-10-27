سوس حي في (100) طن أرز بعمان

الوكيل الإخباري - صرّح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات ، ان المؤسسة تحفظت على كمية من الأرز قدرت بنحو (100) طن لاحتوائها على السوس الحي في أحد مستودعات الأرز، في العاصمة عمان واغلقته بالشمع الأحمر .

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وبين مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الثلاثاء، وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، ان فرق الرقابة والتفتيش في مديريتي المناطق والغذاء وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة تواصل تنفيذ حملتها الرقابية الموسعة التي تستهدف كافة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وتحديدا مادة الأرز كونها احد المواد الغذائية الأساسية التي تشهد طلبا كبيرا من قبل المواطنين للتحــري عنه وسحب عينات موسعة من عدد من المنشآت على امتداد سلسة التداول.



و أضاف مهيدات ان فرق الرقابة وفي عملية نوعية مكثفة على مدار أربع وعشرين ساعة أوقفت العشرات من مستودعات الأرز عن العمل وذلك بصورة احترازية لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوءها .



وشدد مهيدات على ان المؤسسة ولحماية صحة وسلامة المواطن كأولوية قصوى، فانها، تقوم بتتبع كافة المواد الغذائية المتداولة بشكل عام ومادة الأرز بشكل خاص، لضمان مطابقتها للقواعد الفنية المعتمدة ، محذرا بالوقت ذاته من أية محاولة للعبث بسلامة وصحة غذاء المواطن .



وتؤكد المؤسسة على دور المواطنين كشركاء استراتيجيين لها ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء وتدعو للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪0795632000‬

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