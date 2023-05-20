سياحة الطفيلة تطلق برنامجاً توعويا سياحيا

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية السياحة في الطفيلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالسياحة والبيئة والتربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية، بهدف نشر الثقافة السياحية، والتعريف بأهمية القطاع السياحي وارتباطه بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.



وبينت مديرة السياحة في الطفيلة خلود الجرابعة، أن البرنامج الذي بوشر بتنفيذه في عدد من المدارس الثانوية والأساسية والمراكز الشبابية والمواقع السياحية، جاء بغية استعراض أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد والثقافة والتنمية والتربية، وعرض المقومات السياحية في محافظة الطفيلة ، وابرز معالم الموروث الحضاري والتاريخي الذي تزخر فيه الطفيلة.

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