سياحة مأدبا تؤكد جاهزية المواقع والمتنزهات خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - أكد مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني جاهزية المواقع السياحية في مأدبا لاستقبال الزوار والسياح خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الجعنيني، إن المواقع السياحية تعمل بكل كوادرها خلال العطل والأعياد حيث يجري استقبال الزوار بمركز زوار مأدبا وتوزيع النشرات الإرشادية عليهم ومشاهدة الأفلام التعريفية بالمسارات السياحية في المحافظة.



من جانبه، أكد رئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح، جاهزية المتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد سواء في القرية الحضرية طريق ماعين أو متنزه البلدية في الفيصلية، ومتنزه الكرامة شرقي المدينة ومتنزه حنينا، مشيرا إلى تجهيز وصيانة الألعاب في المتنزهات وإضافة ألعاب جديدة فيها.