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الأحد، 27-02-2022 02:22 م

سياحة مأدبا تطلق مبادرة "هلا بزوارنا"

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية سياحة مأدبا بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في مديرية الأمن العام اليوم الاحد، مبادرة "هلا بزوارنا"، ضمن رزنامة فعاليات مأدبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022.

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وتهدف المبادرة إلى الترحيب بزوار المحافظة من السياح القادمين يوميا للاطلاع على المعالم السياحية والتاريخية فيها.


وقال مدير سياحة مأدبا وائل الجعنيني في تصريح صحفي، إن المبادرة تضمنت توزيع "المطبقانيات" التي كانت توزع في الأفراح في التراث الأردني وتحتوي على الحلوى،اضافة الى بطاقة تعريفية بأن مأدبا عاصمة للسياحة العربية لهذا العام.


وأضاف انه تم توزيع هذه الحلوى والقهوة العربية وأخذ الصور التذكارية مع السياح وتقديم شرح تفصيلي عن أهمية مأدبا السياحية والتاريخية.


ولاقت هذه المبادرة التي شارك فيها أفراد من الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، الترحيب والإعجاب.
ونوه بأن هذه المبادرة تعتبر تقليدا يوميا للترحيب بالسياح من زوار مأدبا، وستستمر طيلة العام الحالي.


 




 

 


 

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