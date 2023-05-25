سياحة مادبا تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية سياحة مادبا احتفالاً شعبياً في مركز زوار مادبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 77 بمشاركة فرقة معان للفلكلور الشعبي التي قدمت عرضا فلكلوريا تراثيا مميزا والعديد من الأغاني الوطنية .

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وتضمن الاحتفال الذي شارك فيه العديد من السياح، إطلاق البالونات في السماء، إضافة إلى تقديم القهوة العربية وتوزيع الحلوى احتفالا بهذه المناسبة الوطنية.

وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني، إن مديرية سياحة مادبا قامت وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين بتزيين مركز الزوار والمباني الرسمية بالأعلام وصور جلالة الملك عبد الله الثاني وصور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأضاف، بأن القطاع السياحي في محافظة مادبا شهد نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية من حيث إعداد الزوار والمنشآت السياحية، وأصبحت مادبا محط الأنظار للمجموعات السياحية ووكلاء السياحة والسفر، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بتطوير العديد من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة لإبراز المنتج السياحي أمام السياح وزوار المدينة.



وأشار إلى أن الوزارة ستقوم قريباً بطرح عطاء لصيانة مركز تل ذيبان والعمل جار لتطوير موقع مكاور الذي يعتبر أحد مواقع الحج المسيحي وتركيب لوحات فسيفسائية في المواقع السياحية الأثرية في المحافظة وتركيب مظلات في مركز زوار مادبا .



وبين، أنه تم بالتعاون مع بلدية مادبا زراعة اشجار الزنزلخت في أماكن مختلفة من وسط المدينة لإبراز جمالية الوسط السياحي، بالإضافة إلى الاستمرار بتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لجذب السياح.