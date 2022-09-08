سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الوكيل الإخباري - قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنه بإمكان أي شخص في حال تم رفض إصدار فاتورة له أثناء دفع ثمن أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل دفع بدل نقدي لها الإعلام عن مثل هذه الحالات من عدم الالتزام بإصدار الفاتورة من خلال تطبيق فواتيري شريطة أن تكون حالة الامتناع من جهات ملزمة باصدار الفاتورة حيث تم توفير خيار على تطبيق فواتيري لتقديم المعلومات في حال رفض اصدار الفاتورة.

اضافة اعلان



كما أجابت الدائرة بأنه لن يتم استخدام الفواتير التي يتم تصويرها أو المعلومات والبيانات التي تحملها لأي غايات تتعلق بالأشخاص الذين قاموا بإرسالها، موضحة أنه سيتم التعامل معها فقط لغايات تقديم ومنح الجوائز والحوافز التي تقدمها الدائرة حيث سيتم منح كل فاتورة رقم يؤهلها للدخول في عملية سحب الجوائز وكلما زاد عدد الفواتير التي يرسلها الشخص كلما زادت فرصته بالربح.



وأكدت أن الهدف من اطلاقها لتطبيق فواتيري نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المواطنين للحصول عليها وكذلك لحث المكلفين الملزمين باصدار الفاتورة بضرورة عدم التردد باصدارها لكل مشتري ومتلقي خدمة بالاضافة للتاكيد على اهمية الفاتورة للمشترين ومتلقي الخدمة وتحقيق العدالة الضريبية.



واشارت ان التطبيق متاح للتحميل من كافة المواطنين والمقيمين سواء كانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين ممن ليس لديهم دخول تخضع للضريبة والتطبيق متاح أيضا لجميع الأعمار والفئات.



وبينت الدائرة بأن الجائزة العينية الأولى ستكون سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة المادية الأولى قيمتها 25 ألف دينار وسيتم تقديم جوائز عديدة أخرى تمثل قيم مالية وأصول وأجهزة مثل الهواتف الذكية، وشاشات تلفزيون وأجهزة الكترونية وكهربائية وأونصات ذهب واشتراك في خدمات مختلفة لمدة محددة أو أن تكون الجائزة قيمة الفاتورة المقدمة من الشخص أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها وجوائز مختلفة علما بأن جميع هذه الجوائز مقدمة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسيتم الاعلان عنها كل ثلاث شهور.



ودعت الى تنزيل تطبيق فواتيري على هواتفهم علما بأن التطبيق متوفر على متجر جوجل Google play ومتجر آبل App Store وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين التاليين جوجل بلاي: (https://bit.ly/3JF3FP9)

الآب ستور: (https://apple.co/3p21Hii).



وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.