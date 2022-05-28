سياسيون ومثقفون يستذكرون مسيرة وتجربة الراحل عدنان أبو عودة

الوكيل الاخباري - استذكر سياسيون ومثقفون مسيرة الوزير الأسبق الراحل عدنان أبو عودة، في حفل تأبين اقيم مساء اليوم السبت في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.



وفي الحفل الذي حضره رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وعدد من الوزراء واعضاء مجلسي الاعيان والنواب، ورؤوساء وزراء ووزراء سابقون، إضافة إلى مسؤولين سابقين وكتاب وصحافيين وإعلاميين ومثقفين ومعنيين، القى نجل الراحل ابو عودة، سعيد عدنان ابو عودة كلمة استذكر فيها علاقة والده بالشهيد وصفي التل حين كان وزيرا للاعلام عام 1970، واصراره على المحافظة على امن الاردن واستقراره والحفاظ على وحدة شعبه كسند رئيس لتقديم الدعم والمعونة لأهلنا في الضفة الغربية وتعزيز صمودهم.

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