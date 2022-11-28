الإثنين 28-11-2022
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الإثنين، 28-11-2022 06:37 م

سيدات مجلسي محافظة العاصمة وأمانة عمان يبحثان التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحثت أعضاء مجلس محافظة العاصمة ومجلس أمانة عمان، اليوم الاثنين، سبل التنسيق والتعاون المشترك، بحضور رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبداللات.

وقالت رئيس لجنة المرأة بمجلس المحافظة، مي الفايز، إن الاجتماع جاء لدراسة أولويات واحتياجات العاصمة من قبل أعضاء المجلسين لتقديم أفضل الخدمات، وإيصال صوت المرأة لصناع القرار، إضافة إلى تبادل الخبرات بين المجلسين.

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