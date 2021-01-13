سيدة ثمانينية اول من تلقت لقاح كورونا بالعقبة

الوكيل الاخباري - بدأت الكوادر الصحية في مدينة العقبة، اليوم الاربعاء، باعطاء لقاح كورونا للمواطنين ضمن الحملة الوطنية للتطعيم في المملكة.

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وحصلت سيدة تبلغ من العمر 88 عاماً على اول لقاح في مركز العقبة الصحي الشامل، فيما يستمر اعطاء اللقاح للمواطنين تباعاً بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.



وقال مدير الشؤون الصحية بالعقبة الدكتور صائب حياصات في تصريح صحفي، ان الكوادر الطبية في العقبة بدأت باعطاء المواطنين اللقاح منذ الساعة التاسعة صباحاً، مؤكداً ان اللقاح لبنة إضافية إلى جانب وسائل السلامة العامة حتى نعود إلى وضعنا الطبيعي خلال العام الجديد.



-- (بترا)

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