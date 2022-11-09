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الأربعاء، 09-11-2022 11:26 ص

سيدة عربية تجري عملية شفط دهون في عمّان فتدخل العناية الحثيثة

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الوكيل الإخباري - نقلت سيدة عربية من عيادة خاصة للطب العام إلى مستشفى خاص في حالة خطيرة، إثر عملية جراحية أجريت لها لشفط الدهون نزفت إثرها لمدة 8 ساعات.

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وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة إن كوادر مديرية ترخيص المهن والمؤسسات إضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة توجهوا إلى المستشفى الخاص للوقوف على الحادثة وملابساتها، وفتح تحقيق في القضية.


وأشار المصدر إلى أن سيدة عربية قدمت إلى عيادة في منزل بمنطقة غربي عمان، حيث أجريت لها جراحة تجميلية لشفط الدهون من طبيبة غير مختصة (طب عام) حيث نزفت لمدة 8 ساعات، مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى مستشفى خاص في عمان، وجرى إدخالها إلى قسم العناية الحثيثة وحالتها خطرة.

 

الغد

 




 

 


 

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