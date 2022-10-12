سيرين .. الابنة الثانية لعائلة أردنية تحفظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة سيرين الطراونة التي حفظت القرآن الكريم من خلال مشروع الشفيع العالمي في محافظة الكرك.

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وقال والد سيرين لـ "الوكيل الإخباري" إن لديه 3 بنات الأكبر سرى الطراونة حافظة للقرآن الكريم منذ 2005 وتبلغ من عمرها 17 عاما وأما الثانية سيرين الطراونة ذات الـ 12 عاما والتي أتمت حفظ القرآن مؤخراً مضيفاً أن ابنته الثالثة الأصغر سارة الطراونة حافظة 22 جزءاً من القرآن الكريم لغاية الآن .



وعبر الوالد عن سعادته قائلاً " أجمل شعور عندما ترى ذريتك حافظة لكتاب الله" .

ويعتبر مشروع الشفيع مشروعاً رائداً لتحفيظ القرآن الكريم في أغلب دول العالم حيث يتواجد ما يقارب 50 حلقة تعليمية للقرآن الكريم تابعة للمشروع في المملكة.

