سيناريوهات تثبيت أو خفض أسعار المحروقات محلياً الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط هاشم عقل سيناريوهات (رفع ، تثبيت أو تخفيض) أسعار المشتقات النفطية محلياً في تسعيرة الشهر القادم.

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وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أنه إذا تجاوز سعر برميل النفط عالمياً 90 دولار خلال الأيام القادمة، قد يطرأ ارتفاع على أسعار المحروقات، منوهاً أنه من المؤكد رفع سعر الديزل محلياً بسبب استمرار وجود فارق سعري عن السعر العالمي يقدر بـ 60 فلساً.



وأضاف أن الأوضاع العالمية مُعقدة، والجميع يترقب انعكاس قرار تطبيق العقوبات على روسيا، خاصة قرار وضع السقوف السعرية على النفط الروسي، وهو ما سوف يؤثر على السعر العالمي عبر نقص المعروض وبالتالي ارتفاع السعر.

اما سيناريو تثبيت الاسعار محلياً، أكد عقل أن الكاز من المرجح أن يجري تثبيته، على الرغم من أن الطلب عليه قليل، منوهاً إلى أن استهلاك الأردن من الكاز سنويا يبلغ 120 ألف لتر فقط.



وحول سيناريو انخفاض الأسعار، قال أن هذا الأمر يعتمد على هبوط سعر برميل النفط ليكون مستقراً ويصل إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل حتى نهاية الشهر الحالي.



ووفقا للأرقام الرسمية، تراجعت ايرادات الحكومة من المشتقات النفطية حتى نهاية تشرين الأول الماضي 450 مليون دينار، كما بلغ حجم الدعم الحكومي على اسطوانة الغاز 102 مليون دينار.

