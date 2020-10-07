سيناريوهات هامة للتعليم في المدارس في ظل ارتفاع اصابات كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت الايام الاخيرة في المملكة انتكاسة كبيرة بانتشار فيروس كورونا حيث تخطت حالات الاصابة اليومية حاجز الف اصابة على مدى ايام .

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هذه الانتكاسة اجبرت الحكومة على اتخاذ قرار سريع لمنع تدهور الامور ودخولها الى نفق مظلم بما يتعلق بالمدارس .

حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم في البداية قرارا بالتعلم عن بُعد لمدة اسبوعين انتهت باعلان تعليق الدراسة الى اشعار اخر في كافة مدارس المملكة .

وبعد هذا الاعلان الذي لاقى معارضة شديدة من البعض لفشل التعلم عن بُعد على حد قولهم اصبح التفكير لدى اولياء امور الطلبة وما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ما هو مصير العام الدراسي الحالي هل سيكون كما كان النصف الثاني من العام الماضي ؟ .

ويترقب الاهالي عن كثب ما ستصل اليه الحالة الوبائية في المملكة والذي سيحدد مصير التعليم سواء اكان عن بعد ام وجاهياً .

حيث يرى مراقبون ان هناك سيناريوهات للتعليم الاول ان تعود المدارس للتعليم الوجاهي في حال تراجع اعداد المصابين بكورونا نتيجة فرض الحظر الشامل.

والسيناريو الثاني ان تستمر الحالات على وتيرة مرتفعة مما يؤدي الى استمرار التعلم عن بُعد حتى مع بداية الفصل الدراسي الثاني .



