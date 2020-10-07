الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

الجيش سينتشر في جميع محافظات المملكة الاربعاء

لجنة الاوبئة توضح حول حظر التجول الشامل لمدة اسبوعين

لجنة الأوبئة : لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة

مستقلة الانتخاب تعلن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية

توضيح هام من وزارة التربية حول المدارس الخاصة والامتحانات

لماذا اختارت الحكومة الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

عبيدات يوضح حول احتمالية الوصول إلى 5 آلاف مصاب بكورونا

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 07-10-2020 01:37 ص

سيناريوهات هامة للتعليم في المدارس في ظل ارتفاع اصابات كورونا

102020411476927956467


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت الايام الاخيرة في المملكة انتكاسة كبيرة بانتشار فيروس كورونا حيث تخطت حالات الاصابة اليومية حاجز الف اصابة على مدى ايام .

اضافة اعلان
 

هذه الانتكاسة اجبرت الحكومة على اتخاذ قرار سريع لمنع تدهور الامور ودخولها الى نفق مظلم بما يتعلق بالمدارس .

 

حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم في البداية قرارا بالتعلم عن بُعد لمدة اسبوعين انتهت باعلان تعليق الدراسة الى اشعار اخر في كافة مدارس المملكة .

 

وبعد هذا الاعلان الذي لاقى معارضة شديدة من البعض لفشل التعلم عن بُعد على حد قولهم اصبح التفكير لدى اولياء امور الطلبة وما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ما هو مصير العام الدراسي الحالي هل سيكون كما كان النصف الثاني من العام الماضي ؟ .

 

ويترقب الاهالي عن كثب ما ستصل اليه الحالة الوبائية في المملكة والذي سيحدد مصير التعليم سواء اكان عن بعد ام وجاهياً . 

 

حيث يرى مراقبون ان هناك سيناريوهات للتعليم الاول ان تعود المدارس للتعليم الوجاهي في حال تراجع اعداد المصابين بكورونا نتيجة فرض الحظر الشامل.

 

والسيناريو الثاني ان تستمر الحالات على وتيرة مرتفعة مما يؤدي الى استمرار التعلم عن بُعد حتى مع بداية الفصل الدراسي الثاني . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202060590164520536

التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

43ef0af2-0c5a-40bf-8bd3-b52d4bf59012

العميد الفراية : الحظر الشامل يخضع للتقييم المستمر

mrJemjwvJh4n2wRr5wJPF2UxNoBFHYCnZcFTqjzq

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

pic_91842

وليد المعاني : الحظر الشامل يجب ان لا يقل عن اسبوعين

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

اصابة رئيس بلدية المفرق الكبرى بفيروس كورونا

51670-عدد-من-عناصر-الجيش-الأردنى

الجيش سينتشر في جميع محافظات المملكة الاربعاء

أخبار متعلقة
720201392148737848415

مصدر: لا توجه لدى الحكومة لفرض حظر التجول

120202181619734497738

مؤتمر صحفي للحكومة قرابة الرابعة

92020519209923761425

تفاصيل اصابة الكرك .. سيدة شاركت بفرح وزارت بيتين للعزاء !

920206224426750521780

لجنة الاوبئة : فيروس كورونا حدثت له طفرات في الأردن

920205221749772366847

وزارة الصحة توضح حول اصابات كورونا بالمدارس الاردنية

مطار

بدء تسييــر الرحلات المنتظمة غــدا