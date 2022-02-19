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السبت، 19-02-2022 01:27 م

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

سيول


الوكيل الإخباري - نشرت دائرة الأرصاد الجوية فيديو لتشكل السيول في القويرة بمحافظة العقبة بسبب الأمطار الغزيرة مع زخات من البرد .

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وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتسقط الأمطار في أنحاء متفرقة من المملكة، تكون غزيرة على فترات في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من المملكة ، و مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت، كما يحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.


 




 

 


 

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