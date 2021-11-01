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الإثنين، 01-11-2021 06:26 م

شؤون الأسرة يطلق نتائج دراسة واقع دور رعاية المسنين في الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، نتائج دراسة واقع دور رعاية المسنين في الأردن.

وهدفت الدراسة إلى رصد واقع دور رعاية المسنين في الأردن البالغ عددها 9 دور تتوزع على محافظات عمان والبلقاء وإربد والزرقاء، والوقوف على التحديات التي تواجهها وتقديم توصيات لدعم دورها في رعاية المسنين من خلال استخدام منهجية عمل استندت الى الممارسات والتجارب الدولية الفضلى في رعاية الشيخوخة علاوة على ما كرسه الدستور بشأن حمايتها.

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