شؤون المرأة تحتفي بإرث الراحلة أسمى خضر في يوم المرأة العالمي

الوكيل الاخباري - نظّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجمعية معهد تضامن النساء الأردني اليوم الثلاثاء، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، احتفت فيها بإرث الحقوقية النسوية وزيرة الثقافة السابقة والمديرة التنفيذية لتضامن الراحلة المحامية أسمى خضر (1952-2021).



واستذكرت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، التي رعت الاحتفالية، مسيرة الراحلة، وما قدمته عبر مسيرة حياتها المهنية والإنسانية كمدافعة عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والعربي والعالمي، من مفاهيم أساسية من أجل نموذج تنموي أردني إنساني.

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