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الخميس، 17-06-2021 12:40 م

شؤون المرأة لـ الوكيل: مفهوم الضرب لتأديب الأبناء يعزز العنف في المملكة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قالت الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أشجان العنانزة بشأن حادثة الفتاة الأردنية رانيا العبادي يوم أمس إن منظومة المجتمع تؤمن بمفهوم الضرب لتأديب الأبناء وذلك يعمل على تعزيز العنف في الأسر الأردنية .

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وأضافت الناطق، اليوم الخميس، لـ " الوكيل الإخباري" بأن مجلس النواب الثامن عشر رفض إلغاء الفقرة ١- أ من المادة ٦٢ من قانون العقوبات: "يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام".


ولفتت أن هذا القانون يساعد بأن يكبر الأطفال في أسر تمارس العنف بكل أشكاله باسم التأديب، مشيرة إلى أن العنف أصبح طريقة حياة تستمر بعد الانتهاء من سن الطفولة وحتى سن الشباب وتحديداً على الفتيات.


كان ذلك إثر قتل الفتاة رانيا العبادي من قبل والدها وشقيقها في العاصمة عمان، بعد تدني مستوى علاماتها الجامعية.


 




 

 


 

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