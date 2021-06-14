شابة أردنية تناشد إنقاذها في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

الوكيل الاخباري - نقلت والدة الشابة ندى وضعها الصحي الصعب بسبب السمنة الزائدة الامر الذي يتسبب لها بتلبكات معوية وضيق في التنفس وغيرها من الاعراض .



واشارت في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة نشامى ان وزنها حوالي 125 كيلو وعمرها 18 عام .



وبينت انها راجعت مستشفيات واطباء ومازالت تعاني من نفس الاعراض ، مشيرة انها بحاجة الى عملية تجميل لتشفى .



وزادت ان المستشفيات الحكومية لا تجري بالوقت الحالي عمليات تجميل بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين ، وان العائلة تعيش اوضاع اقتصادية صعبة بسبب مرض ولي الامر ايضا .



وقالت الشابة ندى انها تعيش بوضع صحي صعب وضعف بالتنفس بسبب السمنة الزائدة وتراكم الدهون .



وناشدت ندى مساعدتها في اجراء عملية تجميلة لتستطيع العودة الى الحياة الطبيعية ، خاصة انها تتمنى الموت بسبب وضعها الحالي .

اضافة اعلان



لمتابعة الفيديو : انقر على الرابط