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الإثنين، 14-06-2021 06:31 م

شابة أردنية تناشد إنقاذها في اتصال على برنامج هيثم الوكيل - فيديو

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الوكيل الاخباري - نقلت والدة الشابة ندى وضعها الصحي الصعب بسبب السمنة الزائدة الامر الذي يتسبب لها بتلبكات معوية وضيق في التنفس وغيرها من الاعراض .

واشارت في اتصال مع الزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة نشامى ان وزنها حوالي 125 كيلو وعمرها 18 عام .

وبينت انها راجعت مستشفيات واطباء ومازالت تعاني من نفس الاعراض ، مشيرة انها بحاجة الى عملية تجميل لتشفى .

وزادت ان المستشفيات الحكومية لا تجري بالوقت الحالي عمليات تجميل بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين ، وان العائلة تعيش اوضاع اقتصادية صعبة بسبب مرض ولي الامر ايضا . 

وقالت الشابة ندى انها تعيش بوضع صحي صعب وضعف بالتنفس بسبب السمنة الزائدة وتراكم الدهون .

وناشدت ندى مساعدتها في اجراء عملية تجميلة لتستطيع العودة الى الحياة الطبيعية ، خاصة انها تتمنى الموت بسبب وضعها الحالي . 

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