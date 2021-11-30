شاغران في هيئة الطيران المدني -تفاصيل

الوكيل الاخباري– أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن توفر شاغرَين للتعيين لديها.



وفي إعلان نشر في الصحف اليومية، قالت الهيئة إن الوظائف الشاغرة تتمثل بـ مفتش خدمات جوية، ومفتش عمليات جوية/ طيران تجاري، وبعقود شاملة للوظيفتين.



ويأتي ذلك، وفقا لنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.



ودعت الراغبين بالتقدم للوظائف ممن تتوافر فيهم شروط الإشغال، التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الطيران المدني وتحديد الوظيفة المراد التقدم لها.

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