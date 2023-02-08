شاهد.. آليات وزارة الأشغال تتعامل مع تراكمات للثلوج على الطرق

الوكيل الإخباري - تعاملت آليات وزارة الأشغال العامة والإسكان مع تراكمات للثلوج على الطرق ضمن الاختصاص في محافظات المملكة.

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وكانت تأثرت المملكة منذ أول أمس الاثنين بمنخفض جوي، وشهدت مناطق فوق 900م تساقطا للثلوج.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات.



