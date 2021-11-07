شاهد ...إليسا تشعل حفلها في فرنسا

الوكيل الإخباري - إليسا أحيت الليلة حفلها الجديد والثالث على مسرح الأولمبيا في فرنسا، وتداول الجمهور عدة فيديوهات من حفل إليسا، والذي كان كامل العدد ولاقى تفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل.





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وافتتحت الفنانة إليسا حفلها على مسرح الأولمبيا في باريس بأغنية "احكيلي عن بلدي" للسيدة فيروز، ولاقت ترحيب كبير من الجمهور في المسرح، والذي شهد حضور جماهيري كبير وتفاعل كبير أيضاً من جمهور الحفل وعلى مواقع التواصل، خاصة أن إليسا نشرت عدة صور ولقطات لها من باريس، بالإضافة إلى صور لإستعدادت المسرح لاستقبال حفلها الثالث على مسرح الأولمبيا.

pic.twitter.com/7Ogv0u5IiI ✨إليسا تفتتح حفلها في الأولمبيا على أنغام احكيلي عن بلدي لفيروز 💬"مسرورة جداً كوني معكم في هذه الليلة، وهذه المرة الثالثة التي أغني فيها في الأولمبيا"✨ @elissakh November 6, 2021

وقدمت الفنانة إليسا عدة أغاني شهيرة لها في الحفل وعلى رأسها أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" و"حالة حب" و"أسعد واحدة" و"عايشالك" وغيرها، بالإضافة إلى أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، وعبرت إليسا عن سعادتها بالحفل الثالث لها في الأولمبيا، وقالت على خشبة المسرح للجمهور إنها سعيدة جداً لكونها مهم في هذه الليلة.





المصدر - هي