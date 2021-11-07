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الأحد، 07-11-2021 12:41 م

شاهد ...إليسا تشعل حفلها في فرنسا

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الوكيل الإخباري - إليسا أحيت الليلة حفلها الجديد والثالث على مسرح الأولمبيا في فرنسا، وتداول الجمهور عدة فيديوهات من حفل إليسا، والذي كان كامل العدد ولاقى تفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل.

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وافتتحت الفنانة إليسا حفلها على مسرح الأولمبيا في باريس بأغنية "احكيلي عن بلدي" للسيدة فيروز، ولاقت ترحيب كبير من الجمهور في المسرح، والذي شهد حضور جماهيري كبير وتفاعل كبير أيضاً من جمهور الحفل وعلى مواقع التواصل، خاصة أن إليسا نشرت عدة صور ولقطات لها من باريس، بالإضافة إلى صور لإستعدادت المسرح لاستقبال حفلها الثالث على مسرح الأولمبيا.

 

 

 

وقدمت الفنانة إليسا عدة أغاني شهيرة لها في الحفل وعلى رأسها أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" و"حالة حب" و"أسعد واحدة" و"عايشالك" وغيرها، بالإضافة إلى أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، وعبرت إليسا عن سعادتها بالحفل الثالث لها في الأولمبيا، وقالت على خشبة المسرح للجمهور إنها سعيدة جداً لكونها مهم في هذه الليلة.

 

المصدر - هي 

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