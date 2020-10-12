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الإثنين، 12-10-2020 08:49 م

شاهد اخر فيديو نشره الوزير معن القطامين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية، الإثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر هاني الخصاونة.

وتسلم معن القطامين، حقيبتي وزارة العمل، إضافة إلى وزير دولة لشؤون الاستثمار.

ويتمتع الدكتور معن القطامين بخبرة متميزة في المجالين الأكاديمي والمهني حيث قام بعقد العديد من البرامج التدريبية في أكثر من 60 موضوع في مجال ادارة الاعمال والادارة والقيادة وله العديد من المؤلفات مثل كتاب "أقوال صنعت عظماء" وكتاب المستقبل يبدأ الآن".

ويعتبر الدكتور معن القطامين ناشطا اجتماعيا واقتصاديا وله حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف عن القطامين، نقده لأداء الحكومات، خاصة النهج الإداري الحكومي، وبعض السياسات الاقتصادية فيها .

وتالياً اخر فيديو ناقد لحكومة الدكتور عمر الرزاز السابقة نشره القطامين عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك :

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