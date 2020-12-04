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الجمعة، 04-12-2020 09:59 م

شاهد ..الأدراج الكهربائية بمشروع الباص السريع

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الوكيل الإخباري - التقطت عدسة "الوكيل الإخباري" صورا للدرج الكهربائي الخاص بمشروع الباص السريع في العاصمة عمان.

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وقطعت امانة عمان شوطا كبيرا في مشروع الباص سريع التردد بعد أن انجزت تقاطعات مرورية مهمة ضمن هذا المشروع الحيوي، الذي سيخدم منظومة النقل العام الحديث، ويسهم في تخفيف العبء المروري الذي يعاني منه المواطن

من جانبه، قال الناطق الاعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة في وقت سابق، إن هذه الادراج الكهربائية المفتوحة التي يتم انشاؤها هي اول تجربة في شوارع عمان، لافتا الى انها ستشمل كل محطات صويلح والجامعة وطارق

وأضاف أن الأدراج مطابقة للمواصفات العالمية وتتناسب مع جميع الظروف الجوية الخارجية وتقلبات المناخ صيفا وشتاء

وبين ان انشاءها سينتهي مع نهاية العام الجاري وفق ما هو محدد لانتهاء اعمال البنية التحتية للباص السريع

واشار الى ان السلالم الكهربائية ستعمل على توفير الراحة وتختصر الكثير من الوقت لامكانية استخدامها من عدد كبير من الافراد في الوقت نفسه، كما انها تساعد اصحاب الامراض الحركية وكبار السن في عمليات التنقل

ويتوقع من مشروع الباص السريع عند الانتهاء منه ان يوفر (85) مليون كيلو متر من المسافات المقطوعة بالمركبات الخاصة و(12) مليون كيلو متر من المسافات المقطوعة بالتكسي.





 




 

 


 

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