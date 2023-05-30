شاهد : الامير الحسن بن طلال ينشر فيديو بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر سمو الامير الحسن بن طلال على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو هنأ فيه سمو الامير الحسين ،ولي العهد بمناسبة زفافه .
وجاء في المنشور: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]
الحسين ورجوة، في هذه الأيام السعيدة والمليئة بالبهجة أسأل الله أن يجعل حياتكما زاخرة بالمودة والرحمة والهناء. بارك الله لكما فرحتكما ويسر لكما طريق الخير والفرح والسرور.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة