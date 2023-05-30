الثلاثاء 30-05-2023
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الثلاثاء، 30-05-2023 08:18 م

شاهد : الامير الحسن بن طلال ينشر فيديو بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر سمو الامير الحسن بن طلال على صفحته الرسمية عبر فيسبوك فيديو هنأ فيه سمو الامير الحسين ،ولي العهد بمناسبة زفافه .

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وجاء في المنشور: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]


الحسين ورجوة، في هذه الأيام السعيدة والمليئة بالبهجة أسأل الله أن يجعل حياتكما زاخرة بالمودة والرحمة والهناء. بارك الله لكما فرحتكما ويسر لكما طريق الخير والفرح والسرور.

 

 

 

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