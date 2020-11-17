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الثلاثاء، 17-11-2020 01:47 م

شاهد ..التحقيق بفيديو لصوص لباس فرق التقصي في إربد

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الوكيل الإخباري - باشرت الأجهزة الأمنية، بالتحقق من مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر انتحال لصوص لشخصية اطباء من فرق التقصي الوبائي ويقومون بالسرقة خلال أيام الحظر الشامل.

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وفي التفاصيل، فان هنالك اشخاص يرتدون لباسا يشبه لباس التقصي الوبائي يترجلون من مركبتهم التي كانت تقلهم في احد شوارع اربد، وبعدها يقومون بالتوجه الى إحدى المركبات التي كانت تصطف بالشارع وينجح ذلك الشخص بفتح باب المركبة ويبدأ بنقل كميات من البضائع التي كانت بداخلها الى المركبة التي كان يستقلها.

 

من جانبه، قال مصدر أمني في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يجري في هذه الأثناء التحقق من الفيديو المتداول، خاصة أنهم يرتدون ملابس بيضاء ولكن هذا لا يعني أنه لباس فرق التقصي. 

 

وأضاف المصدر، أن المسروقات عبارة عن كمية قليلة من السكاكر، حيث تم نقلها من أمام إحدى المحال التجارية في محافظة إربد شمالي الأردن.

 


 




 

 


 

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