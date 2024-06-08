شاهد: العرض الحي للدبابات في عمان

الوكيل الإخباري- نظم متحف الدبابات الملكي يوم أمس الجمعة عرض حي للدبابات بحضور جماهيري واسع .



ووثق المتحف عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على انستغرام مشاهد من العرض الحي للدبابات الذي ابتدأ بالسلام الملكي وموسيقى القوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الفضي الذي يصادف غد الأحد .



كما نظم المتحف فعاليات متنوعة للأطفال والعائلات، ودعا جميع الذين لم يتمكنوا من حضور العرض إلى زيارة المتحف اليوم للاستمتاع بتجديد العرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، إضافةً إلى الفعاليات المتنوعة التي بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

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