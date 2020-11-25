شاهد ..القبض على 10 فارضي أتاوات إثر مداهمات مختلفة

الوكيل الإخباري - اعلنت مديرية الامن العام ان فرقاً امنية متخصصة وبعد جمع المعلومات بالطرق الاستخبارية حول عدد من الاشخاص المطلوبين الخطرين بقضايا تشكيل عصابات الاشرار وفرض الاتاوات وترويع المواطنين ، حددت أماكن وجودهم ، وبدأت منذ مساء الامس بتنفيذ سلسلة من المداهمات لتلك الاماكن.



وبينت المديرية في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن عمليات المداهمة هذه افضت لالقاء القبض على عشرة اشخاص من المطلوبين بتلك القضايا ودون وقوع اية اصابات تذكر ، وضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة النارية والذخيرة وكميات من المواد المخدرة وسيتم احالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة بعد انهاء التحقيقات معهم .



واكد البيان ان هذه العمليات تأتي بايعاز من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة لاستكمال الحملة الأمنية التي تنفذها المديرية للقبض على الخارجين عن القانون من فارضي الإتاوات ومرتكبي أعمال البلطجة وترهيب المواطنين وترويعهم وستبقى الجهود الأمنية متواصلة للدفاع عن أمن الوطن وحماية المجتمع وضمن تنسيق أمني فاعل وكبير.

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