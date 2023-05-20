شاهد : الموكب التجريبي لزفاف ولي العهد بشوارع عمان - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جابت بعض شوارع العاصمة عمان ، عصر السبت ، مركبات الموكب التجريبي لزفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني .



وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن الانتشار لرجال الأمن صباح اليوم على شوارع رئيسة في عمّان يأتي في إطار إجراء تمريني ، تحضيراً لمسير موكب زفاف ولي العهد في الأول من حزيران.



وسيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر السامي الذي سيسلكه العروسان الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون.

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